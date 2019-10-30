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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Бога 24
1:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Кастровилли 63
Миленкович 81
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
30 окт. 2019, 23:00 МСК
30.10.2019, 23:00 МСК
среда
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
8
Дункан
Альфред Дункан
90
10
Джуричич
Филип Джуричич
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
7
Бога
Жереми Бога
24'
24'
90
2
Марлон
Марлон
90
Запасные
63
Турати
Стефано Турати
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
73
Локателли
Мануэль Локателли
23
Траоре
Хамед Траоре
11
Дефрель
Грегор Дефрель
Фиорентина
мин
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
23
Венути
Лоренцо Венути
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
81'
81'
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
63'
63'
90
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
32
Расмуссен
Якоб Расмуссен
93
Терзич
Алекса Терзич
5
Бадель
Милан Бадель
16
Эйссерик
Валентин Эйссерик
18
Геззаль
Рашид Геззаль
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
27
Журковски
Шимон Журковски
28
Влахович
Душан Влахович