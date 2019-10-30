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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Максимович 16
Милик 71
2:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Фройлер 41
Иличич 86
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
30 окт. 2019, 21:00 МСК
30.10.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
19
Максимович
Никола Максимович
16'
16'
90
5
Аллан
Аллан
11
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
71'
71'
82
1
Мерет
Алекс Мерет
90
13
Луперто
Себастьяно Луперто
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
59
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
6
Мариу Руй
Мариу Руй
14
Мертенс
Дрис Мертенс
34
Юнес
Армин Юнес
20
Зелински
Петр Зелински
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
Аталанта
мин
72
Иличич
Йосип Иличич
86'
86'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
74
19
Джимсити
Берат Джимсити
64
2
Толой
Рафаэл Толой
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
69
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
41'
41'
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Кьер
Симон Кьер
5
Масиелло
Андреа Масиелло
21
Кастань
Тимоти Кастань
13
Арана
Гильерме Арана
18
Малиновский
Руслан Малиновский
9
Муриэль
Луис Муриэль
99
Барроу
Муса Барроу