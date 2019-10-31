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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Сусо 63
1:0
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
31 окт. 2019, 23:00 МСК
31.10.2019, 23:00 МСК
четверг
Составы
Милан
мин
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
46
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
57
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
39
Пакета
Лукас Пакета
88
43
Дуарте
Лео Дуарте
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
2
Калабрия
Давиде Калабрия
12
Конти
Андреа Конти
20
Билья
Лукас Билья
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
8
Сусо
Сусо
63'
33
Крунич
Раде Крунич
46
Габбиа
Маттео Габбиа
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
17
Леау
Рафаэль Леау
СПАЛ
мин
10
Флоккари
Сержио Флоккари
90
40
Томович
Ненад Томович
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
71
99
Бериша
Этрит Бериша
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
23
Викари
Франческо Викари
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
82
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
82
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
27
Фелипе
Фелипе
66
Саламон
Бартош Саламон
3
Игор
Игор
26
Сала
Джакопо Сала
8
Валоти
Маттиа Валоти
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Мончини
Габриэле Мончини