Матч завершен
Милан
Милан
Сусо 63
1:0
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
31 окт. 2019, 23:00 МСК
31.10.2019, 23:00 МСК
четверг
Составы
Милан
мин
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
46
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
57
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
39
Пакета
Лукас Пакета
88
43
Дуарте
Лео Дуарте
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
2
Калабрия
Давиде Калабрия
12
Конти
Андреа Конти
20
Билья
Лукас Билья
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
8
Сусо
Сусо
63'
33
Крунич
Раде Крунич
46
Габбиа
Маттео Габбиа
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
17
Леау
Рафаэль Леау
СПАЛ
мин
10
Флоккари
Сержио Флоккари
90
40
Томович
Ненад Томович
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
71
99
Бериша
Этрит Бериша
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
23
Викари
Франческо Викари
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
82
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
82
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
27
Фелипе
Фелипе
66
Саламон
Бартош Саламон
3
Игор
Игор
26
Сала
Джакопо Сала
8
Валоти
Маттиа Валоти
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Мончини
Габриэле Мончини