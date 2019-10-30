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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Ачерби 25
Иммобиле 33
Иммобиле 70
Белотти 90
4:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
30 окт. 2019, 23:00 МСК
30.10.2019, 23:00 МСК
среда
Составы
Лацио
мин
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
26
Раду
Штефан Раду
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
33'
70'
33'
70'
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
25'
25'
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
32
Катальди
Данило Катальди
90
4
Патрик
Патрик
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
Запасные
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
3
Фелипе
Луис Фелипе
6
Лейва
Лукас Лейва
16
Пароло
Марко Пароло
5
Лукаку
Джордан Лукаку
7
Бериша
Валон Бериша
11
Корреа
Хоакин Корреа
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
22
Джони
Джони
34
Адеканье
Бобби Адеканье
Торино
мин
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90'
90'
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
4
Лянко
Лянко
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
30
Джиджи
Коффи Джиджи
34
Эйна
Ола Эйна
36
Бремер
Бремер
24
Верди
Симоне Верди
10
Фальке
Яго Фальке
21
Беренгер
Алекс Беренгер
22
Миллико
Винченцо Миллико