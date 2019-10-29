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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Шкриньяр 76
1:2
Матч завершен
Интер
Милан
Мартинес 23
Лукаку 63
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
29 окт. 2019, 23:00 МСК
29.10.2019, 23:00 МСК
вторник
Составы
Брешиа
мин
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
28
Ромуло
Ромуло
90
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
90
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
90
Запасные
29
Семприни
Алессандро Семприни
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
26
Мартелла
Бруно Мартелла
6
Ндой
Эмануэле Ндой
7
Спалек
Николас Спалек
21
Матри
Алессандро Матри
18
Айе
Флориан Айе
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
2
Годин
Диего Годин
90
18
Асамоа
Квадво Асамоа
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
63'
63'
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
76'
76'
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
23'
23'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
34
Бираги
Кристиано Бираги
21
Димарко
Федерико Димарко
95
Бастони
Алессандро Бастони
20
Валеро
Борха Валеро
19
Лазаро
Валентино Лазаро
16
Политано
Маттео Политано
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито