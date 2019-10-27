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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Кьеза 28
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Корреа 22
Иммобиле 89
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
27 окт. 2019, 22:45 МСК
27.10.2019, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Фиорентина
мин
7
Рибери
Франк Рибери
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
28'
28'
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
24
Бенасси
Марко Бенасси
18
Геззаль
Рашид Геззаль
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
27
Журковски
Шимон Журковски
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
28
Влахович
Душан Влахович
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
Лацио
мин
6
Лейва
Лукас Лейва
90
26
Раду
Штефан Раду
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
89'
89'
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
4
Патрик
Патрик
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
22'
22'
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
Запасные
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
3
Фелипе
Луис Фелипе
93
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
5
Лукаку
Джордан Лукаку
7
Бериша
Валон Бериша
32
Катальди
Данило Катальди
77
Марушич
Адам Марушич
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
22
Джони
Джони
34
Адеканье
Бобби Адеканье