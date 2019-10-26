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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Агудело 66
Куаме 75
Пандев 79
3:1
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Тонали 34
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
26 окт. 2019, 21:45 МСК
26.10.2019, 21:45 МСК
суббота
Составы
Дженоа
мин
2
Сапата
Кристиан Сапата
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
21
Радованович
Иван Радованович
46
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
10
Гюмюш
Зинан Гюмюш
65
97
Раду
Ионуц Раду
90
8
Лерагер
Лукас Лерагер
58
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
29
Кассата
Франческо Кассата
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
3
Баррека
Антонио Баррека
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
91
Сапонара
Риккардо Сапонара
28
Агудело
Кевин Агудело
66'
19
Пандев
Горан Пандев
79'
9
Санабрия
Антонио Санабрия
11
Куаме
Кристиан Куаме
75'
Брешиа
мин
45
Балотелли
Марио Балотелли
72
28
Ромуло
Ромуло
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
40
4
Тонали
Сандро Тонали
34'
34'
90
7
Спалек
Николас Спалек
80
15
Кистана
Андреа Кистана
90
18
Айе
Флориан Айе
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
29
Семприни
Алессандро Семприни
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
23
Морозини
Леонардо Морозини
6
Ндой
Эмануэле Ндой
21
Матри
Алессандро Матри
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма