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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
0:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Джуричич 50
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
25 окт. 2019, 21:45 МСК
25.10.2019, 21:45 МСК
пятница
Составы
Верона
мин
5
Фараони
Давиде Фараони
90
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
14
Верре
Валерио Верре
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
3
Витале
Луиджи Витале
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
25
Данци
Андреа Данци
9
Степински
Мариуш Степински
66
Тутино
Дженнаро Тутино
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
8
Дункан
Альфред Дункан
90
10
Джуричич
Филип Джуричич
50'
50'
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
7
Бога
Жереми Бога
90
2
Марлон
Марлон
90
Запасные
63
Турати
Стефано Турати
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
73
Локателли
Мануэль Локателли
23
Траоре
Хамед Траоре
9
Капуто
Франческо Капуто