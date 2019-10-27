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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Иличич 21
Муриэль 35
Иличич 43
Муриэль 48
Пашалич 52
Муриэль 75
7:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Окака-Чука 12
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
27 окт. 2019, 17:00 МСК
27.10.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
4
Кьер
Симон Кьер
90
72
Иличич
Йосип Иличич
21'
43'
21', 43'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
48'
35'
75'
48'
35', 75'
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
52'
52'
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
13
Арана
Гильерме Арана
18
Малиновский
Руслан Малиновский
11
Фройлер
Ремо Фройлер
8
Госенс
Робин Госенс
99
Барроу
Муса Барроу
Удинезе
мин
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
12'
12'
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
3
Самир
Самир
90
12
Сема
Кен Сема
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
4
Опоку
Николас Опоку
90
1
Муссо
Хуан Муссо
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
6
Фофана
Секо Фофана
11
Уолес
Уолес
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски