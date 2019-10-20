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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 16
Джуричич 74
Бога 82
3:4
Матч завершен
Интер
Милан
Мартинес 2
Лукаку 38
Лукаку 45
Мартинес 71
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
20 окт. 2019, 13:30 МСК
20.10.2019, 13:30 МСК
воскресенье
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
2
Марлон
Марлон
90
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
8
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
23
Траоре
Хамед Траоре
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
25
Берарди
Доменико Берарди
16'
16'
90
Запасные
0
Турати
Стефано Турати
22
Тольян
Джереми Тольян
19
Романья
Филиппо Романья
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
73
Локателли
Мануэль Локателли
7
Бога
Жереми Бога
82'
11
Дефрель
Грегор Дефрель
10
Джуричич
Филип Джуричич
74'
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
38'
45'
38'
45'
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
2'
71'
2'
71'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
2
Годин
Диего Годин
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Димарко
Федерико Димарко
20
Валеро
Борха Валеро
18
Асамоа
Квадво Асамоа
8
Весино
Матиас Весино
19
Лазаро
Валентино Лазаро
16
Политано
Маттео Политано
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито