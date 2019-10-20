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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
20 окт. 2019, 16:00 МСК
20.10.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
15
Колли
Омар Колли
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
25
Феррари
Алекс Феррари
5
Хабот
Юлиан Хабот
8
Баррето
Эдгар Баррето
6
Экдаль
Альбин Экдаль
11
Рамирес
Гастон Рамирес
12
Депаоли
Фабио Депаоли
17
Капрари
Джанлука Капрари
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
26
Лери
Мехди Лери
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
21
Верету
Жордан Верету
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
90
19
Калинич
Никола Калинич
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
Запасные
83
Миранте
Антонио Миранте
63
Фузато
Даниэль Фузато
20
Фасио
Федерико Фасио
18
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
9
Джеко
Эдин Джеко
8
Перотти
Диего Перотти