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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
Куцка 38
Корнелиус 42
Корнелиус 45
Корнелиус 50
Кулушевски 79
5:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пинамонти 52
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
20 окт. 2019, 19:00 МСК
20.10.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
33
Куцка
Юрай Куцка
38'
38'
90
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
79'
79'
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
9
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
53
Аластра
Фабрицио Аластра
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
15
Бругман
Гастон Бругман
8
Грасси
Альберто Грасси
10
Эрнани
Эрнани
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
42', 45', 50'
7
Карамо
Янн Карамо
Дженоа
мин
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
2
Сапата
Кристиан Сапата
90
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
21
Радованович
Иван Радованович
90
8
Лерагер
Лукас Лерагер
90
33
Паяч
Марко Паяч
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
11
Куаме
Кристиан Куаме
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
3
Баррека
Антонио Баррека
72
Оливейра
Вашку Оливейра
29
Кассата
Франческо Кассата
28
Агудело
Кевин Агудело
9
Санабрия
Антонио Санабрия
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
52'