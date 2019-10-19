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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Милик 37
Милик 37
Милик 67
Милик 67
2:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
19 окт. 2019, 19:00 МСК
19.10.2019, 19:00 МСК
суббота
Составы
Наполи
мин
1
Мерет
Алекс Мерет
90
2
Малку
Кевин Малку
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
34
Юнес
Армин Юнес
90
5
Аллан
Аллан
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
37'
67'
37'
67'
37', 67', 37', 67'
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
31
Гулам
Фаузи Гулам
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
6
Мариу Руй
Мариу Руй
13
Луперто
Себастьяно Луперто
14
Мертенс
Дрис Мертенс
20
Зелински
Петр Зелински
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
70
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
9
Степински
Мариуш Степински
90
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
3
Витале
Луиджи Витале
14
Верре
Валерио Верре
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
25
Данци
Андреа Данци
29
Сальседо
Эдди Сальседо
66
Тутино
Дженнаро Тутино