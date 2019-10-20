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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Чалханоглу 20
Пентек 81
2:2
Матч завершен
Лечче
Лечче
Бабакар 62
Кальдерони 90
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
20 окт. 2019, 21:45 МСК
20.10.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
20
Билья
Лукас Билья
90
8
Сусо
Сусо
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
20'
20'
90
79
Кессье
Франк Кессье
80
39
Пакета
Лукас Пакета
67
17
Леау
Рафаэль Леау
67
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
68
Родригес
Рикардо Родригес
43
Дуарте
Лео Дуарте
33
Крунич
Раде Крунич
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
46
Габбиа
Маттео Габбиа
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
81'
Лечче
мин
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
21
Габриэл
Габриэл
90
23
Табанелли
Андреа Табанелли
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90'
90'
90
16
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
37
Маер
Жан Маер
64
30
Бабакар
Хума Бабакар
62'
62'
82
10
Фалько
Филиппо Фалько
46
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
2
Риккарди
Давиде Риккарди
11
Шахов
Евгений Шахов
29
Рисполи
Андреа Рисполи
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Бензар
Ромарио Бензар
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
17
Фариас
Диего Фариас
9
Лападула
Джанлука Лападула
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия