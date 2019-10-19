Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 69
Корреа 70
Иммобиле 90
3:3
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Муриэль 23
Муриэль 28
Гомес 37
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
19 окт. 2019, 16:00 МСК
19.10.2019, 16:00 МСК
суббота
Составы
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
70'
70'
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
69'
90'
69', 90'
90
Запасные
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
93
Вавро
Денис Вавро
5
Лукаку
Джордан Лукаку
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
22
Джони
Джони
34
Адеканье
Бобби Адеканье
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
37'
37'
90
18
Малиновский
Руслан Малиновский
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
23'
28'
23', 28'
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Кьер
Симон Кьер
19
Джимсити
Берат Джимсити
21
Кастань
Тимоти Кастань
13
Арана
Гильерме Арана
72
Иличич
Йосип Иличич
15
де Рон
Мартен де Рон
99
Барроу
Муса Барроу