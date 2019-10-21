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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Айе 4
0:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
21 окт. 2019, 21:45 МСК
21.10.2019, 21:45 МСК
понедельник
Составы
Брешиа
мин
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
27
Дессена
Даниэле Дессена
90
28
Ромуло
Ромуло
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
90
18
Айе
Флориан Айе
4'
4'
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
29
Семприни
Алессандро Семприни
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
23
Морозини
Леонардо Морозини
7
Спалек
Николас Спалек
21
Матри
Алессандро Матри
45
Балотелли
Марио Балотелли
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
7
Рибери
Франк Рибери
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
24
Бенасси
Марко Бенасси
18
Геззаль
Рашид Геззаль
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
27
Журковски
Шимон Журковски
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
28
Влахович
Душан Влахович
11
Соттиль
Риккардо Соттиль