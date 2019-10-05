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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Петанья 31
1:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
5 окт. 2019, 16:00 МСК
5.10.2019, 16:00 МСК
суббота
Составы
СПАЛ
мин
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
3
Игор
Игор
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
40
Томович
Ненад Томович
90
23
Викари
Франческо Викари
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
10
Флоккари
Сержио Флоккари
90
37
Петанья
Андреа Петанья
31'
31'
90
Запасные
22
Тиам
Демба Тиам
25
Летица
Карло Летица
27
Фелипе
Фелипе
4
Сионек
Тиаго Сионек
26
Сала
Джакопо Сала
8
Валоти
Маттиа Валоти
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
95
Янкович
Марко Янкович
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Мончини
Габриэле Мончини
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
53
Аластра
Фабрицио Аластра
34
Коломби
Симоне Коломби
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
15
Бругман
Гастон Бругман
8
Грасси
Альберто Грасси
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
9
Инглесе
Роберто Инглесе
7
Карамо
Янн Карамо