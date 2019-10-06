Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Сапата 35
Гомес 40
Госенс 56
3:1
Матч завершен
Лечче
Лечче
Лучионе 86
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
6 окт. 2019, 16:00 МСК
6.10.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
4
Кьер
Симон Кьер
69
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
72
Иличич
Йосип Иличич
74
10
Гомес
Алехандро Гомес
40'
40'
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
56'
56'
90
91
Сапата
Дуван Сапата
35'
35'
59
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
5
Масиелло
Андреа Масиелло
2
Толой
Рафаэл Толой
33
Хатебур
Ханс Хатебур
13
Арана
Гильерме Арана
18
Малиновский
Руслан Малиновский
88
Пашалич
Марио Пашалич
9
Муриэль
Луис Муриэль
99
Барроу
Муса Барроу
Лечче
мин
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
21
Габриэл
Габриэл
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
55
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
60
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
86'
86'
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
85
Имбула
Жанелли Имбула
90
37
Маер
Жан Маер
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
2
Риккарди
Давиде Риккарди
11
Шахов
Евгений Шахов
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
30
Бабакар
Хума Бабакар
17
Фариас
Диего Фариас
9
Лападула
Джанлука Лападула