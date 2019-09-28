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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Янкто 55
1:3
Матч завершен
Интер
Милан
Сенси 20
Санчес 22
Гальярдини 61
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
28 сент. 2019, 19:00 МСК
28.09.2019, 19:00 МСК
суббота
Составы
Сампдория
мин
5
Хабот
Юлиан Хабот
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
15
Колли
Омар Колли
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
7
Линетти
Карол Линетти
90
14
Янкто
Якуб Янкто
55'
55'
90
12
Депаоли
Фабио Депаоли
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
25
Феррари
Алекс Феррари
8
Баррето
Эдгар Баррето
11
Рамирес
Гастон Рамирес
18
Торсби
Мортен Торсби
4
Виейра
Роналду Виейра
17
Капрари
Джанлука Капрари
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
26
Лери
Мехди Лери
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
18
Асамоа
Квадво Асамоа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
61'
61'
90
12
Сенси
Стефано Сенси
20'
20'
90
7
Санчес
Алексис Санчес
22'
22'
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
2
Годин
Диего Годин
13
Раноккия
Андреа Раноккия
34
Бираги
Кристиано Бираги
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
21
Димарко
Федерико Димарко
20
Валеро
Борха Валеро
8
Весино
Матиас Весино
19
Лазаро
Валентино Лазаро
23
Барелла
Николо Барелла
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
16
Политано
Маттео Политано