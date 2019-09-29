Матч завершен
Наполи
Неаполь
2:1
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Серия А, 6 тур

Серия А,

6 тур

Италия
29 сент. 2019, 13:30 МСК
29.09.2019, 13:30 МСК
воскресенье
Составы