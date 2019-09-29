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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Леау 80
1:3
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Пульгар 14
Кастровилли 66
Рибери 78
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
29 сент. 2019, 21:45 МСК
29.09.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Милан
мин
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
8
Сусо
Сусо
79
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
79
Кессье
Франк Кессье
46
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
10
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
19
Пентек
Кшиштоф Пентек
58
7
Леау
Рафаэль Леау
80'
80'
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
68
Родригес
Рикардо Родригес
12
Конти
Андреа Конти
43
Дуарте
Лео Дуарте
21
Билья
Лукас Билья
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
46
Габбиа
Маттео Габбиа
39
Пакета
Лукас Пакета
11
Борини
Фабио Борини
17
Ребич
Анте Ребич
Фиорентина
мин
7
Рибери
Франк Рибери
78'
78'
89
22
Касерес
Мартин Касерес
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
14'
14'
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
84
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
66'
66'
79
Запасные
23
Террачиано
Пьетро Террачиано
5
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
93
Терзич
Алекса Терзич
24
Бенасси
Марко Бенасси
31
Геззаль
Рашид Геззаль
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
27
Журковски
Шимон Журковски
19
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
28
Влахович
Душан Влахович