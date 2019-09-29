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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Милинкович-Савич 7
Раду 40
Кайседо 59
Иммобиле 78
4:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
29 сент. 2019, 16:00 МСК
29.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
6
Лейва
Лукас Лейва
90
26
Раду
Штефан Раду
40'
40'
90
10
Иммобиле
Чиро Иммобиле
78'
78'
86
18
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
52
77
Марушич
Адам Марушич
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
7'
7'
74
27
Фелипе
Луис Фелипе
90
Запасные
1
Прото
Силвио Прото
15
Баштуш
Баштуш
19
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
6
Лукаку
Джордан Лукаку
7
Бериша
Валон Бериша
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
59'
22
Джони
Джони
34
Адеканье
Бобби Адеканье
Дженоа
мин
4
Кришито
Доменико Кришито
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
9
Санабрия
Антонио Санабрия
90
23
Баррека
Антонио Баррека
46
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
8
Лерагер
Лукас Лерагер
46
24
Кассата
Франческо Кассата
69
11
Куаме
Кристиан Куаме
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
90
Запасные
1
Маркетти
Федерико Маркетти
17
Сапата
Кристиан Сапата
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
14
Бираски
Давиде Бираски
20
Шоне
Лассе Шоне
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
33
Паяч
Марко Паяч
21
Пандев
Горан Пандев
39
Фавилли
Андреа Фавилли
89
Пинамонти
Андреа Пинамонти