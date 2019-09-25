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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
0:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Сапата 71
де Рон 90
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
25 сент. 2019, 20:00 МСК
25.09.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
83
Миранте
Антонио Миранте
18
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
42
Диавара
Амаду Диавара
19
Калинич
Никола Калинич
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
4
Кьер
Симон Кьер
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
18
Малиновский
Руслан Малиновский
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90'
90'
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
5
Масиелло
Андреа Масиелло
19
Джимсити
Берат Джимсити
13
Арана
Гильерме Арана
88
Пашалич
Марио Пашалич
8
Госенс
Робин Госенс
91
Сапата
Дуван Сапата
71'
99
Барроу
Муса Барроу