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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
0:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
24 сент. 2019, 20:00 МСК
24.09.2019, 20:00 МСК
вторник
Составы
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
89
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
89
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
89
27
Давидович
Павел Давидович
89
4
Велозу
Мигель Велозу
89
5
Фараони
Давиде Фараони
89
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
89
34
Амрабат
Софиан Амрабат
89
32
Пессина
Маттео Пессина
89
88
Лазович
Дарко Лазович
89
Запасные
96
Радунович
Борис Радунович
22
Берарди
Алессандро Берарди
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
3
Витале
Луиджи Витале
14
Верре
Валерио Верре
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
25
Данци
Андреа Данци
11
Паццини
Джампаоло Паццини
9
Степински
Мариуш Степински
19
Тупта
Любомир Тупта
66
Тутино
Дженнаро Тутино
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
89
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
89
3
Самир
Самир
89
50
Бекао
Родриго Бекао
89
8
Яяло
Мато Яяло
89
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
89
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
89
6
Фофана
Секо Фофана
89
72
Барак
Антонин Барак
89
12
Сема
Кен Сема
89
15
Ласанья
Кевин Ласанья
89
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
4
Опоку
Николас Опоку
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
11
Уолес
Уолес
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски