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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Доннарумма 4
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Чансельор 40
Пьянич 63
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
24 сент. 2019, 22:00 МСК
24.09.2019, 22:00 МСК
вторник
Составы
Брешиа
мин
1
Йоронен
Йессе Йоронен
89
25
Бизоли
Димитри Бизоли
89
3
Матею
Алеш Матею
89
2
Сабелли
Стефано Сабелли
89
14
Чансельор
Джон Чансельор
40'
40'
89
15
Кистана
Андреа Кистана
89
27
Дессена
Даниэле Дессена
89
28
Ромуло
Ромуло
89
4
Тонали
Сандро Тонали
89
45
Балотелли
Марио Балотелли
89
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
4'
4'
89
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
26
Мартелла
Бруно Мартелла
23
Морозини
Леонардо Морозини
7
Спалек
Николас Спалек
21
Матри
Алессандро Матри
18
Айе
Флориан Айе
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
89
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
89
12
Сандро
Алекс Сандро
89
13
Данило
Данило
89
4
де Лигт
Матейс де Лигт
89
6
Хедира
Сами Хедира
89
5
Пьянич
Миралем Пьянич
63'
63'
89
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
89
25
Рабьо
Адриан Рабьо
89
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
89
10
Дибала
Пауло Дибала
89
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
14
Матюиди
Блейз Матюиди
23
Джан
Эмре Джан
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
33
Бернардески
Федерико Бернардески