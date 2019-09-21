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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Рэмзи 31
Роналду 49
2:1
Матч завершен
Верона
Верона
Велозу 21
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
21 сент. 2019, 19:00 МСК
21.09.2019, 19:00 МСК
суббота
Составы
Ювентус
мин
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
13
Данило
Данило
90
28
Демирал
Мерих Демирал
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
31'
31'
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
49'
49'
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
1
Щесны
Войцех Щесны
24
Ругани
Даниэле Ругани
4
де Лигт
Матейс де Лигт
6
Хедира
Сами Хедира
5
Пьянич
Миралем Пьянич
23
Джан
Эмре Джан
25
Рабьо
Адриан Рабьо
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
17
Манджукич
Марио Манджукич
33
Бернардески
Федерико Бернардески
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
4
Велозу
Мигель Велозу
21'
21'
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
14
Верре
Валерио Верре
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
96
Радунович
Борис Радунович
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
3
Витале
Луиджи Витале
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
32
Пессина
Маттео Пессина
25
Данци
Андреа Данци
11
Паццини
Джампаоло Паццини
66
Тутино
Дженнаро Тутино