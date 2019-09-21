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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:1
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Ромуло 57
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
21 сент. 2019, 16:00 МСК
21.09.2019, 16:00 МСК
суббота
Составы
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
3
Самир
Самир
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
11
Уолес
Уолес
90
12
Сема
Кен Сема
90
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
4
Опоку
Николас Опоку
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
72
Барак
Антонин Барак
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски
Брешиа
мин
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
28
Ромуло
Ромуло
57'
57'
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
7
Спалек
Николас Спалек
90
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
90
18
Айе
Флориан Айе
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
16
Курсио
Фелипе Курсио
29
Семприни
Алессандро Семприни
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
23
Морозини
Леонардо Морозини
32
Тремолада
Лука Тремолада
21
Матри
Алессандро Матри