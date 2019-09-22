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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Капуто 26
Капуто 45
Дункан 47
3:0
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
22 сент. 2019, 13:30 МСК
22.09.2019, 13:30 МСК
воскресенье
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
8
Дункан
Альфред Дункан
47'
47'
90
23
Траоре
Хамед Траоре
90
9
Капуто
Франческо Капуто
26'
45'
26', 45'
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
19
Романья
Филиппо Романья
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
36
Маццителли
Лука Маццителли
73
Локателли
Мануэль Локателли
7
Бога
Жереми Бога
СПАЛ
мин
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
40
Томович
Ненад Томович
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
23
Викари
Франческо Викари
90
77
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
Запасные
22
Тиам
Демба Тиам
25
Летица
Карло Летица
27
Фелипе
Фелипе
3
Игор
Игор
26
Сала
Джакопо Сала
8
Валоти
Маттиа Валоти
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
95
Янкович
Марко Янкович
10
Флоккари
Сержио Флоккари
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Мончини
Габриэле Мончини