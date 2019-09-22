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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Иличич 84
Кастань 90
2:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Кьеза 24
Рибери 66
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
22 сент. 2019, 19:00 МСК
22.09.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
57
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90'
90'
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
18
Малиновский
Руслан Малиновский
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
8
Госенс
Робин Госенс
85
9
Муриэль
Луис Муриэль
57
91
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Кьер
Симон Кьер
2
Толой
Рафаэл Толой
33
Хатебур
Ханс Хатебур
13
Арана
Гильерме Арана
72
Иличич
Йосип Иличич
84'
10
Гомес
Алехандро Гомес
11
Фройлер
Ремо Фройлер
99
Барроу
Муса Барроу
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
86
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
7
Рибери
Франк Рибери
66'
66'
68
5
Бадель
Милан Бадель
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
24'
24'
77
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
93
Терзич
Алекса Терзич
24
Бенасси
Марко Бенасси
18
Геззаль
Рашид Геззаль
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
27
Журковски
Шимон Журковски
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
28
Влахович
Душан Влахович
11
Соттиль
Риккардо Соттиль