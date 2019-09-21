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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Брозович 49
Лукаку 78
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
21 сент. 2019, 21:45 МСК
21.09.2019, 21:45 МСК
суббота
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
12
Конти
Андреа Конти
90
20
Билья
Лукас Билья
90
8
Сусо
Сусо
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
17
Леау
Рафаэль Леау
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
43
Дуарте
Лео Дуарте
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
46
Габбиа
Маттео Габбиа
39
Пакета
Лукас Пакета
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
2
Годин
Диего Годин
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
18
Асамоа
Квадво Асамоа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
49'
49'
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
78'
78'
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
34
Бираги
Кристиано Бираги
21
Димарко
Федерико Димарко
95
Бастони
Алессандро Бастони
20
Валеро
Борха Валеро
87
Кандрева
Антонио Кандрева
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
8
Весино
Матиас Весино
19
Лазаро
Валентино Лазаро
7
Санчес
Алексис Санчес
16
Политано
Маттео Политано