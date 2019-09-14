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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
14 сент. 2019, 16:00 МСК
14.09.2019, 16:00 МСК
суббота
Составы
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
7
Рибери
Франк Рибери
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
93
Терзич
Алекса Терзич
18
Геззаль
Рашид Геззаль
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
19
Монтиэль
Тофол Монтиэль
27
Журковски
Шимон Журковски
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
28
Влахович
Душан Влахович
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
13
Данило
Данило
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
23
Джан
Эмре Джан
25
Рабьо
Адриан Рабьо
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
10
Дибала
Пауло Дибала
33
Бернардески
Федерико Бернардески