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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Петанья 63
Куртич 90
2:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 17
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
15 сент. 2019, 16:00 МСК
15.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
СПАЛ
мин
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
40
Томович
Ненад Томович
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
23
Викари
Франческо Викари
90
77
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90'
90'
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
37
Петанья
Андреа Петанья
63'
63'
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
Запасные
22
Тиам
Демба Тиам
25
Летица
Карло Летица
27
Фелипе
Фелипе
3
Игор
Игор
26
Сала
Джакопо Сала
8
Валоти
Маттиа Валоти
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
95
Янкович
Марко Янкович
10
Флоккари
Сержио Флоккари
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Мончини
Габриэле Мончини
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
4
Патрик
Патрик
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
17'
17'
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
93
Вавро
Денис Вавро
7
Бериша
Валон Бериша
32
Катальди
Данило Катальди
11
Корреа
Хоакин Корреа
77
Марушич
Адам Марушич
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
22
Джони
Джони