Матч завершен
Рома
Рим
Кристанте 12
Джеко 19
Мхитарян 22
Клюйверт 33
4:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 53
Берарди 72
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
15 сент. 2019, 19:00 МСК
15.09.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
22'
22'
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
12'
12'
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
90
9
Джеко
Эдин Джеко
19'
19'
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
33'
33'
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
83
Миранте
Антонио Миранте
18
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
42
Диавара
Амаду Диавара
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
19
Калинич
Никола Калинич
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
2
Марлон
Марлон
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
8
Дункан
Альфред Дункан
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
25
Берарди
Доменико Берарди
53'
72'
53', 72'
90
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
22
Тольян
Джереми Тольян
19
Романья
Филиппо Романья
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
36
Маццителли
Лука Маццителли
7
Бога
Жереми Бога
23
Траоре
Хамед Траоре