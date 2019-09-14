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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Сенси 44
1:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
14 сент. 2019, 21:45 МСК
14.09.2019, 21:45 МСК
суббота
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
2
Годин
Диего Годин
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
18
Асамоа
Квадво Асамоа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
12
Сенси
Стефано Сенси
44'
44'
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
34
Бираги
Кристиано Бираги
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
21
Димарко
Федерико Димарко
95
Бастони
Алессандро Бастони
20
Валеро
Борха Валеро
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
8
Весино
Матиас Весино
19
Лазаро
Валентино Лазаро
7
Санчес
Алексис Санчес
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
4
Опоку
Николас Опоку
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
11
Уолес
Уолес
90
12
Сема
Кен Сема
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
3
Самир
Самир
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
72
Барак
Антонин Барак
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски