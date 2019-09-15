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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
0:1
Матч завершен
Милан
Милан
Пентек 68
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
15 сент. 2019, 21:45 МСК
15.09.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
79
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
14
Верре
Валерио Верре
67
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
9
Степински
Мариуш Степински
90
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
96
Радунович
Борис Радунович
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
32
Пессина
Маттео Пессина
25
Данци
Андреа Данци
11
Паццини
Джампаоло Паццини
66
Тутино
Дженнаро Тутино
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
20
Билья
Лукас Билья
90
8
Сусо
Сусо
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
39
Пакета
Лукас Пакета
46
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
68'
68'
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
84
Сончин
Маттео Сончин
12
Конти
Андреа Конти
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
43
Дуарте
Лео Дуарте
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
17
Леау
Рафаэль Леау