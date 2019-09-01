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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Ласанья 17
1:3
Матч завершен
Парма
Парма
Жервиньо 43
Гальоло 59
Инглесе 75
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
1 сент. 2019, 21:45 МСК
1.09.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
3
Самир
Самир
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
12
Сема
Кен Сема
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
17'
17'
90
30
Несторовски
Илия Несторовски
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
4
Опоку
Николас Опоку
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
6
Фофана
Секо Фофана
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
20
Малль
Али Малль
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
16
Лорини
Венсан Лорини
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
59'
59'
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
8
Грасси
Альберто Грасси
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
27
Жервиньо
Жервиньо
43'
43'
90
9
Инглесе
Роберто Инглесе
75'
75'
90
Запасные
53
Аластра
Фабрицио Аластра
34
Коломби
Симоне Коломби
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
32
Ригони
Лука Ригони
33
Куцка
Юрай Куцка
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
15
Бругман
Гастон Бругман
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
26
Силигарди
Лука Силигарди
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
7
Карамо
Янн Карамо