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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Чалханоглу 12
1:0
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
31 авг. 2019, 19:00 МСК
31.08.2019, 19:00 МСК
суббота
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
8
Сусо
Сусо
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
12'
12'
90
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
27
Силва
Андре Силва
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
12
Конти
Андреа Конти
43
Дуарте
Лео Дуарте
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
33
Крунич
Раде Крунич
46
Габбиа
Маттео Габбиа
39
Пакета
Лукас Пакета
11
Борини
Фабио Борини
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
17
Леау
Рафаэль Леау
Брешиа
мин
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
7
Спалек
Николас Спалек
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
11
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
27
Дессена
Даниэле Дессена
90
26
Мартелла
Бруно Мартелла
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
3
Матею
Алеш Матею
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
23
Морозини
Леонардо Морозини
18
Айе
Флориан Айе