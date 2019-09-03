Матч завершен
Сахалин
Южно-Сахалинск
0:2
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Эльмурзаев 51
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
3 сент. 2019, 11:00 МСК
3.09.2019, 11:00 МСК
вторник
Составы
СКА-Хабаровск
мин
-
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
51'
51'
90