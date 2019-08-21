Матч завершен
Интер
Черкесск
Столбовой 41
2:5
Матч завершен
Чайка
Песчанокопское
Подбельцев 82
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
21 авг. 2019, 18:00 МСК
21.08.2019, 18:00 МСК
среда
Составы
Интер
мин
-
Столбовой
Иван Столбовой
41'
41'
90
Чайка
мин
-
Подбельцев
Александр Подбельцев
82'
82'
90