Матч завершен
Чита
Чита
0:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
21 авг. 2019, 12:00 МСК
21.08.2019, 12:00 МСК
среда
Составы