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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Морелос 90
1:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Легия
Варшава
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 21:45 МСК
29.08.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Рейнджерс
мин
1
МакГрегор
Аллан МакГрегор
90
2
Тавернье
Джеймс Тавернье
90
6
Голдсон
Коннор Голдсон
90
31
Баришич
Борна Баришич
90
19
Катич
Никола Катич
90
10
Дэвис
Стивен Дэвис
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
8
Джек
Райан Джек
90
11
Ожо
Олувасейи Ожо
90
20
Морелос
Альфредо Морелос
90'
90'
90
Запасные
13
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
15
Фланаган
Джон Фланаган
5
Хеландер
Филип Хеландер
18
Камара
Глен Камара
9
Дефо
Джермейн Дефо
24
Стюарт
Грег Стюарт
Легия
мин
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
29
Вешович
Марко Вешович
90
5
Левчук
Игор Левчук
90
24
Мартинш
Андре Мартинш
90
8
Гвилия
Валериан Гвилия
90
26
Кафу
Кафу
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
4
Ветеска
Матеуш Ветеска
7
Антолич
Домагой Антолич