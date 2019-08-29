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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Хименес 30
Дендокер 59
2:1
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 58
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 21:45 МСК
29.08.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
4
Вальехо
Хесус Вальехо
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
59'
59'
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
9
Хименес
Рауль Хименес
30'
30'
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
29
Винагре
Рубен Винагре
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
14
Бонифази
Кевин Бонифази
90
36
Бремер
Бремер
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
90
9
Белотти
Андреа Белотти
58'
58'
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
30
Джиджи
Коффи Джиджи
23
Мейте
Суалихо Мейте
27
Париджини
Витторио Париджини
21
Беренгер
Алекс Беренгер