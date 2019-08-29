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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Марибор
Марибор
Таварес 65
2:2
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Марселиньо 17
Кешеру 26
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 21:15 МСК
29.08.2019, 21:15 МСК
четверг
Составы
Марибор
мин
13
Пирич
Кенан Пирич
90
28
Вилер
Митя Вилер
90
22
Милец
Мартин Милец
90
7
Кронаветер
Рок Кронаветер
90
5
Врховец
Блаж Врховец
90
11
Захович
Лука Захович
90
27
Месанович
Ясмин Месанович
90
Запасные
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
6
Пихлер
Алекс Пихлер
47
Котник
Андрей Котник
9
Таварес
Маркос Таварес
65'
97
Крамарич
Мартин Крамарич
Лудогорец
мин
23
Илиев
Пламен Илиев
90
30
Моци
Козмин Моци
90
3
Недялков
Антон Недялков
90
90
Форстер
Рафаэль Форстер
90
4
Сисиньо
Сисиньо
90
12
Анисе
Анисе
90
84
Марселиньо
Марселиньо
17'
17'
90
88
Вандерсон
Вандерсон
90
25
Баджи
Стефан Баджи
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
26'
26'
90
17
Жоржиньо
Жоржиньо
90
Запасные
33
Ренан
Ренан
21
Григоре
Драгош Григоре
22
Икоко
Джордан Икоко
18
Дьяков
Светослав Дьяков
10
Сверчок
Якуб Сверчок