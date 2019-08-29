Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
Сигневич 90
4:2
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Судува
Мариямполе
Вербицкас 11
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 21:00 МСК
29.08.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Ференцварош
мин
90
Дибус
Денеш Дибус
90
33
Двали
Лаша Двали
90
14
Харатин
Игорь Харатин
90
8
Ловренчич
Герго Ловренчич
90
Запасные
99
Гроф
Давид Гроф
88
Исаэль
Исаэль
17
Цивич
Элдар Цивич
20
Сигневич
Николай Сигневич
90'
Судува
мин
82
Янкаускас
Альгис Янкаускас
90
30
Гладик
Иван Гладик
90
22
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
11'
11'
90
Запасные
21
Голубицкас
Паулюс Голубицкас