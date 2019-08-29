Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
Сигневич 90
4:2
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Судува
Мариямполе
Вербицкас 11
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
29 авг. 2019, 21:00 МСК
29.08.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Ференцварош
мин
90
Дибус
Денеш Дибус
90
33
Двали
Лаша Двали
90
14
Харатин
Игорь Харатин
90
8
Ловренчич
Герго Ловренчич
90
Запасные
99
Гроф
Давид Гроф
88
Исаэль
Исаэль
17
Цивич
Элдар Цивич
20
Сигневич
Николай Сигневич
90'
Судува
мин
82
Янкаускас
Альгис Янкаускас
90
30
Гладик
Иван Гладик
90
22
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
11'
11'
90
Запасные
21
Голубицкас
Паулюс Голубицкас