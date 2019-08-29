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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Риека
Риека
1:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Гент
Гент
Пластун 33
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 21:00 МСК
29.08.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Риека
мин
27
Томечак
Иван Томечак
90
13
Жупарич
Дарио Жупарич
90
14
Акости
Боаду Максвелл Акости
90
17
Чолак
Антонио-Мирко Чолак
90
Запасные
5
Велкоски
Дарко Велкоски
18
Мурич
Роберт Мурич
Гент
мин
1
Камински
Томас Камински
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
5
Нгаду-Нгаджуй
Майкл Нгаду-Нгаджуй
90
32
Пластун
Игорь Пластун
33'
33'
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
24
Кумс
Свен Кумс
90
19
Деягер
Брехт Деягер
90
29
Депуатр
Лоран Депуатр
90
Запасные
26
Коосеманс
Колин Коосеманс
76
Дерийк
Тимоти Дерийк
15
Мохаммади
Милад Мохаммади
11
Домпе
Жан-Люк Домпе
33
Верстраэт
Луи Верстраэт
13
Квилитая
Георгий Квилитая