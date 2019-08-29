Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
0:3
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Бергейс 52
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
29 авг. 2019, 20:30 МСК
29.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Хапоэль
мин
1
Шеткус
Эрнестас Шеткус
90
4
Витор
Мигел Витор
90
20
Таха
Лоай Таха
90
8
Кабха
Марван Кабха
90
14
Саар
Бен Саар
90
Запасные
26
Биттон
Бен Биттон
3
Келтьенс
Давид Келтьенс
7
Жрихан
Нив Жрихан
Фейеноорд
мин
1
Вермеер
Кеннет Вермеер
90
32
Ие
Эдгар Ие
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
33
Боттегин
Эрик Боттегин
90
19
Фер
Лерой Фер
90
10
Бергейс
Стивен Бергейс
52'
52'
90
27
Карсдорп
Рик Карсдорп
90
20
Тапиа
Ренато Тапиа
90
11
Ларссон
Сэм Ларссон
90
7
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
90