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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Бакаев 89
1:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Брага
Брага
Орта 42
Орта 45
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 20:15 МСК
29.08.2019, 20:15 МСК
четверг
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
46
8
Гулиев
Аяз Гулиев
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
75
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
89'
89'
90
22
Понсе
Эсекьель Понсе
63
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
29
Кутепов
Илья Кутепов
92
Рассказов
Николай Рассказов
49
Джано
Джано
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
26
Умяров
Наиль Умяров
Брага
мин
1
Матеус
Матеус
90
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
90
5
Секейра
Нуну Секейра
90
36
Виана
Бруно Виана
90
3
Тормена
Витор Тормена
39
21
Орта
Рикарду Орта
42'
45'
42', 45'
90
17
Новейш
Жоао Новейш
75
60
Палинья
Жоао Палинья
90
15
Орта
Андре Орта
90
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
24
20
Паулинью
Паулинью
90
Запасные
82
Эдуарду
Эдуарду
4
Ферругем
Лукас Ферругем
6
Клаудемир
Клаудемир
27
Франсержио
Франсержио
9
Хассан
Ахмед Хассан
90
Галено
Галено
77
Тринкау
Тринкау