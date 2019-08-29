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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
ПАОК
Салоники
Лимниос 49
3:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Слован
Братислава
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 20:00 МСК
29.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
ПАОК
мин
31
Пасхалакис
Александрос Пасхалакис
90
15
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
5
Варела
Фернандо Варела
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
10
Пелкас
Димитриос Пелкас
90
24
Эсити
Андерсон Эсити
90
21
Бисесвар
Диего Бисесвар
90
47
Акпом
Чуба Акпом
90
18
Лимниос
Димитриос Лимниос
49'
49'
90
Запасные
88
Живкович
Живко Живкович
4
Ингасон
Сверрир Ингасон
99
Стох
Мирослав Стох
98
Лео
Лео
Слован
мин
29
Божиков
Василь Божиков
90
10
Рабиу
Ибрагим Рабиу
90
7
Моха
Моха
90
27
Холман
Давид Холман
90
9
Шпорар
Андраж Шпорар
90
Запасные
23
Сухоцкий
Артем Сухоцкий
11
Дразич
Деян Дразич