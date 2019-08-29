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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Бней-Иегуда
Тель-Авив
0:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Мальме
Мальме
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 20:00 МСК
29.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Бней-Иегуда
мин
1
Зубас
Эмилиюс Зубас
90
24
Пниши
Альбан Пниши
90
Запасные
2
Эло
Дор Эло
Мальме
мин
27
Далин
Йохан Далин
90
24
Нильсен
Лассе Нильсен
90
4
Сафари
Беранг Сафари
90
17
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
90
3
Кнудсен
Йонас Кнудсен
90
2
Ларссон
Эрик Ларссон
90
14
Кристиансен
Андерс Кристиансен
90
6
Левицки
Оскар Левицки
90
18
Гэлл
Ромен Гэлл
90
20
Бонке
Инносент Бонке
90
Запасные
8
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
5
Риекс
Сёрен Риекс
7
Бачиру
Фуад Бачиру
9
Розенберг
Маркус Розенберг
23
Антонссон
Маркус Антонссон