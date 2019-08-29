Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Скавыш 6
Яблонский 85
2:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
29 авг. 2019, 20:00 МСК
29.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
БАТЭ
мин
35
Чичкан
Антон Чичкан
90
23
Волков
Захар Волков
90
15
Скавыш
Максим Скавыш
6'
6'
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
25
Бага
Дмитрий Бага
90
8
Драгун
Станислав Драгун
90
4
Филипович
Александар Филипович
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
85'
85'
90
17
Риос
Алексей Риос
90
11
Сарока
Антон Сарока
90
Запасные
16
Черник
Сергей Черник
94
Мукам
Ирвин Мукам
7
Березкин
Евгений Березкин
26
Милич
Неманья Милич
24
Туоминен
Яссе Туоминен
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
9
Ротариу
Дорин Ротариу
90
2
Рукавина
Антонио Рукавина
90
44
Постников
Евгений Постников
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
10
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
90
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
6
Томашевич
Жарко Томашевич
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
73
Жалмукан
Дидар Жалмукан
32
Джанга
Ранхело Джанга